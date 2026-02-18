Governo apresenta 3,5 milhões de euros em apoios "no imediato" aos pescadores

As idas para o mar estão condicionadas desde o final do ano passado, agravadas pelas tempestades das últimas semanas. O secretário de Estado das Pescas diz que está ciente das dificuldades e concorda que são precisos apoios específicos para o setor.Salvador Malheiro anuncia por isso à Antena 1 que, no âmbito do programa Mar 2030, abriu ontem um aviso com as candidaturas aos apoios disponíveis., considera o secretário de Estado, com apoios a distribuir de forma rápida., e isso depende da celeridade com que os nossos pescadores apresentem as candidaturas", explica o governante.