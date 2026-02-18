País
Governo apresenta 3,5 milhões de euros em apoios "no imediato" aos pescadores
Já estão disponíveis apoios específicos para o setor da pesca, com candidaturas abertas até 27 de fevereiro numa linha de financiamento de 3,5 milhões de euros. O secretário de Estado das Pescas, Salvador Malheiro, revela à Antena 1 que o objetivo é começar a distribuir os apoios ainda este mês.
As idas para o mar estão condicionadas desde o final do ano passado, agravadas pelas tempestades das últimas semanas. O secretário de Estado das Pescas diz que está ciente das dificuldades e concorda que são precisos apoios específicos para o setor.
Salvador Malheiro anuncia por isso à Antena 1 que, no âmbito do programa Mar 2030, abriu ontem um aviso com as candidaturas aos apoios disponíveis.
Trata-se de um pacote de 3,5 milhões de euros disponibilizados aos armadores num processo "extremamente simples", considera o secretário de Estado, com apoios a distribuir de forma rápida.
"Eu diria quase no imediato, esperamos mesmo haver pagamentos durante este mês de fevereiro, e isso depende da celeridade com que os nossos pescadores apresentem as candidaturas", explica o governante.
Salvador Malheiro anuncia por isso à Antena 1 que, no âmbito do programa Mar 2030, abriu ontem um aviso com as candidaturas aos apoios disponíveis.
Trata-se de um pacote de 3,5 milhões de euros disponibilizados aos armadores num processo "extremamente simples", considera o secretário de Estado, com apoios a distribuir de forma rápida.
"Eu diria quase no imediato, esperamos mesmo haver pagamentos durante este mês de fevereiro, e isso depende da celeridade com que os nossos pescadores apresentem as candidaturas", explica o governante.
Há requisitos na atividade e na faturação: os apoios são atribuídos nos casos em que houve uma quebra de faturação de, pelo menos, 30% comparando este ano com os anteriores, mas também é preciso mostrar que, nos últimos dois anos, os pescadores tiveram mais de 120 dias de atividade.
No fundo, explica Salvador Malheiro, estes apoios pretendem "simular idas ao mar durante 30 dias".
Questionado sobre um intervalo de valores que os pescadores podem receber, o secretário de Estado preferiu não especificar. "Tudo depende do volume de faturação de cada uma das nossas embarcações", aponta, sendo que fala numa abrangência possível de 700 a 800 embarcações.
Ainda assim, num cenário hipotético e "um pouco impreciso" de mil embarcações perante a linha de financiamento, diz que o valor médio a atribuir podia ser de 3.500 euros, valor esse que seria distribuído depois pelos pescadores.
Salvador Malheiro refere que houve uma "enorme diminuição" nas receitas em janeiro. Nos dados que apresenta, diz que no mês de janeiro de 2026 houve um volume global de faturação de 8 milhões de euros, enquanto há um ano tinha sido de 14 milhões de euros.
O presidente da Associação Nacional das Organizações de Produtores da Pesca do Cerco, Humberto Jorge, falava de uma "imobilização total" nas últimas semanas.
Já o presidente da Agropesca - Organização de Produtores de Pesca Artesanal afirmou à Antena 1 que, desde dezembro, "as embarcações de pequena pesca estão este tempo todo sem governar vida", perdendo os melhores meses de pesca em algumas espécies.
"Neste momento, as famílias da pequena pesca estão desesperadas, tanto os armadores como os tripulantes", afirmou Carlos Cruz na segunda-feira, queixando-se da ausência de medidas.
O presidente da Agropesca apontava que o fundo de compensação salarial, medida que o Governo tinha disponível para este setor, só iria chegar em dezembro. Salvador Malheiro aponta agora, na Antena 1, a expectativa de que os apoios específicos do Mar 2030 comecem a chegar ainda este mês.
No fundo, explica Salvador Malheiro, estes apoios pretendem "simular idas ao mar durante 30 dias".
Questionado sobre um intervalo de valores que os pescadores podem receber, o secretário de Estado preferiu não especificar. "Tudo depende do volume de faturação de cada uma das nossas embarcações", aponta, sendo que fala numa abrangência possível de 700 a 800 embarcações.
Ainda assim, num cenário hipotético e "um pouco impreciso" de mil embarcações perante a linha de financiamento, diz que o valor médio a atribuir podia ser de 3.500 euros, valor esse que seria distribuído depois pelos pescadores.
Salvador Malheiro refere que houve uma "enorme diminuição" nas receitas em janeiro. Nos dados que apresenta, diz que no mês de janeiro de 2026 houve um volume global de faturação de 8 milhões de euros, enquanto há um ano tinha sido de 14 milhões de euros.
O presidente da Associação Nacional das Organizações de Produtores da Pesca do Cerco, Humberto Jorge, falava de uma "imobilização total" nas últimas semanas.
Já o presidente da Agropesca - Organização de Produtores de Pesca Artesanal afirmou à Antena 1 que, desde dezembro, "as embarcações de pequena pesca estão este tempo todo sem governar vida", perdendo os melhores meses de pesca em algumas espécies.
"Neste momento, as famílias da pequena pesca estão desesperadas, tanto os armadores como os tripulantes", afirmou Carlos Cruz na segunda-feira, queixando-se da ausência de medidas.
O presidente da Agropesca apontava que o fundo de compensação salarial, medida que o Governo tinha disponível para este setor, só iria chegar em dezembro. Salvador Malheiro aponta agora, na Antena 1, a expectativa de que os apoios específicos do Mar 2030 comecem a chegar ainda este mês.