Governo apresenta proposta final aos bombeiros sapadores

O Governo vai reunir primeiro, às 15h00, com os cinco sindicatos que apresentaram uma proposta comum - Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais (SNBP), Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (SINTAP), Sindicatos dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML), Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional (STAL) e Frente Comum.



Depois, às 17h30, o secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Hernâni Dias, recebe os restantes sindicatos, incluindo o Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores (SNBS).



Esta reunião surge depois de o primeiro-ministro ter avisado, durante a tomada de posse do novo presidente da Autoridade Nacional de Emergência da Proteção Civil, que o Governo esgotou a sua capacidade negocial com os sindicatos dos bombeiros sapadores.



“O Governo, após nove reuniões negociais com os bombeiros sapadores, chegou ao ponto onde esgotou a possibilidade de ir mais longe relativamente às condições de valorização remuneratória e de perspetiva de carreira”, sublinhou, acrescentando que, caso persista o impasse, o executivo avançará de forma unilateral.