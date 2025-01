Governo aprova programa de simplificação fiscal

"Vamos amanhã (quinta-feira) apresentar um primeiro programa de simplificação fiscal", disse o ministro numa audição parlamentar, referindo que o objetivo “reduzir custos de contexto, promover a melhoria da qualidade dos serviços prestados e promover uma maior transparência e compreensão das obrigações tributárias”.



Entretanto, o primeiro-ministro afirmou que o Governo quer abrir “um novo tempo” na comunicação entre contribuintes, empresas e administração pública.



No debate quinzenal no parlamento, Luís Montenegro aludiu que o pacote de 30 medidas a aprovar no Conselho de Ministros pretende “servir melhor os contribuintes e servir melhor as empresas”.



“Vamos abrir um novo tempo na comunicação entre os contribuintes, as empresas e a administração, vamos reduzir os custos de contexto, vamos aumentar a transparência e vamos melhorar os serviços prestados, neste caso concreto, pela Administração Tributária”, disse.