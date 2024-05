Governo aumentou proposta inicial para os guardas prisionais

Assim sendo, segundo a nova proposta do Governo, os Comissários recebem 14%, os Chefes 12% e os Guardas 10% do valor do vencimento do Diretor Nacional da PSP ou Comandante Geral da GNR.





Isto significa um aumento de 730 euros para os Comissários, 625 euros para os Chefes e 521 para os Guardas. O Governo mantém também a cláusula de salvaguarda de 150 euros de aumento para todos.







A proposta anterior era de 7%, 9% e 12%, respetivamente.