Governo avalia estragos dos incêndios de Odemira e Aljezur

Maria do Céu Antunes vai visitar as áreas e explorações agrícolas afetadas nos concelhos de Odemira, no distrito de Beja, e Aljezur, distrito de Faro, e reúne-se com associações de agricultores.Nuno Fazenda vai estar em Odemira para ouvir empresários e associações locais de desenvolvimento turístico da região e perceber o impacto dos incêndios na sua atividade.O concelho de Odemira, no distrito de Beja, foi atingido por um incêndio entre sábado e quarta-feira, tendo ardido mais de 8.400 hectares, num perímetro de 50 quilómetros. O incêndio afetou ainda, em menor dimensão, os concelhos de Aljezur e Monchique, ambos já no Algarve.Na quinta-feira, o secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Moz Caldas, afirmou que o Governo só vai decidir quais as medidas de apoio após ser feita uma avaliação no terreno dos danos provocados pelos incêndios florestais dos últimos dias.O incêndio de Odemira destruiu pelo menos duas casas, uma de primeira habitação no Vale Juncal, em São Teotónio, concelho de Odemira, e outra, que será uma casa de férias, na zona da Boavista, em Odeceixe, concelho de Aljezur, já no Algarve.