Governo concede tolerância de ponto na terça-feira de Carnaval
O primeiro-ministro assinou esta quarta-feira o despacho que concede tolerância de ponto aos trabalhadores que exercem funções públicas nos serviços da administração direta do Estado e nos institutos públicos no dia 17 de fevereiro de 2026, terça-feira de Carnaval.
Esta tem sido uma prática reiterada dos executivos para o dia de Carnaval a concessão de tolerância de ponto, já que não é um feriado oficial.
Durante o período de assistência financeira da troika (2011-2014), o Governo português suspendeu frequentemente as tolerâncias de ponto, nomeadamente no Carnaval.