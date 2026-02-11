Em direto
Governo concede tolerância de ponto na terça-feira de Carnaval

O primeiro-ministro assinou esta quarta-feira o despacho que concede tolerância de ponto aos trabalhadores que exercem funções públicas nos serviços da administração direta do Estado e nos institutos públicos no dia 17 de fevereiro de 2026, terça-feira de Carnaval.

Ana Sofia Rodrigues - RTP

(em atualização)

Esta tem sido uma prática reiterada dos executivos para o dia de Carnaval a concessão de tolerância de ponto, já que não é um feriado oficial.

Durante o período de assistência financeira da troika (2011-2014), o Governo português suspendeu frequentemente as tolerâncias de ponto, nomeadamente no Carnaval.
