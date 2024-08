Governo congratula-se com número de alunos colocados na 1ª fase de acesso

Começam esta segunda-feira as matrículas dos alunos colocados na primeira fase de acesso ao ensino superior. No Bom Dia Portugal, o ministro da Educação, Fernando Alexandre, parabenizou "os 49.963 alunos que concluíram uma fase importante do seu percurso escolar" e reconhece que a falta de alojamento, a preços acessíveis, é um dos grandes desafios dos alunos.

O governante recorda que entrar no ensino superior "é uma grande mudança em relação àqueles que não conseguiram, para já, ou que seguiram outro percurso" e frisou o "investimento que as famílias fazem na educação".



"Alcançar a entrada no ensino superior nesta fase merece, obviamente, o reconhecimento. Mas, também uma chamada de atenção, da importância que é a entrada no ensino superior", acrescentou Fernando Alexandre.



Em relação à falta de habitação e ao elevado custo para as famílias que têm filhos no ensino superior, o ministro sublinhou "que muitos desses alunos vão para áreas onde há uma forte pressão imobiliária, onde o custo é muito significativo. E esse é, obviamente, um dos maiores desafios do ponto de vista dos custos para o ensino superior".



Fernando Alexandre lembra que o problema é estrutural, e destaca o papel das residências Universitárias. "Hoje existe um grande investimento que está em curso, financiado pelo PRR, estamos a falar de um investimento de mais de 400 milhões de euros, e que vai aumentar o número de vagas em 2026 em residências de cerca de 15 mil para 26 mil vagas".