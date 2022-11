Governo constitui comissão para elaborar um livro branco para o serviço público

A comissão, que inclui membros com experiência de televisão e de rádio, mas também académicas com experiência e conhecimento da área, fará a reflexão auscultando os quadros da RTP.







No final, o trabalho será entregue ao Governo para a tomada de decisão sobre o contrato de concessão. Não foi dado um prazo de trabalho, mas Pedro Adão e Silva fala de um "prazo relativamente curto".







A comissão vai ser constituída por Jorge Wemans, Rui Romano, Francisco Sena Santos, e as académicas Felisbela Lopes, Catarina Burnay e Clara Almeida Santos. Felisbela Lopes será a coordenadora.







O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, considera que esta é uma "necessidade" dadas as rápidas mudanças no setor da rádio e televisão, mas também uma "oportunidade" para uma reflexão baseada no conhecimento.







O responsável pela área do audiovisual defendeu ainda que o processo de debate deve anteceder o processo de decisão política.



As questões relativas às nomeações das administrações da RTP e sobre o modelo de financiamento, ficam de fora desta comissão.