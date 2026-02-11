Governo contabiliza cerca de 12.000 pedidos de apoios

"Nós estamos hoje já a proceder aos primeiros pagamentos. Nós temos já cerca de 5.000 pedidos para ajuda à reconstrução [...]. São cerca de 5.000 que já estão neste momento processados", afirmou Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas à margem de uma visita a Montemor-o-Velho, distrito de Coimbra.

Ainda sobre as medidas de apoios às zonas afetadas pela depressão Kristin, o chefe do Governo, que assume transitoriamente a pasta da Administração Interna, indicou que se registam cerca de 3.500 pedidos de empresas no âmbito do acesso a linhas de crédito, "com um volume que já ultrapassa os 540 milhões de euros".

"E em termos de agricultores e produtores florestais, já temos cerca de 3.500 [pedidos] também processados", acrescentou Luís Montenegro.