Governo da Madeira expressa satisfação pela libertação de mais um lusodescendente na Venezuela

"É com muita esperança que o executivo olha para a libertação deste nosso irmão madeirense, uma vez que o caso de Jaime Orlando dos Reis Macedo foi um dos três cidadãos descendentes de madeirenses no qual o presidente do Governo Regional da Madeira se envolveu pessoalmente e envidou esforços diretamente com Ministro dos Negócios Estrangeiros e com Embaixador dos EUA em Lisboa", lê-se na nota divulgada pelo executivo madeirense.

O lusodescendente é filho de pais naturais da freguesia do Campanário, concelho da Ribeira Brava, na zona oeste da ilha da Madeira.

O Governo Regional considerou que este é "um passo encorajador", mas salientou que "ainda estão detidos cidadãos madeirenses e descendentes de madeirenses por motivos políticos", enunciando os casos Juan Francisco Rodríguez dos Ramos e Fernando Venâncio Martínez.

Estas situações "continuam a merecer a mais elevada atenção por parte da Região", sublinhou.

O Governo Regional (PSD/CDS-PP) adiantou que a Madeira vai continuar a estar em articulação com as entidades competentes e a desenvolver todas as diligências institucionais e diplomáticas ao seu alcance, visando a "libertação dos cidadãos madeirenses ainda privados da sua liberdade, reiterando a sua solidariedade para com as respetivas famílias e a comunidade madeirense na Venezuela".

No mesmo documento, o executivo madeirense reafirmou que vai continuar a acompanhar de forma próxima e permanente a evolução da situação na Venezuela.

Também refere que vai manter-se "firmemente empenhado na proteção dos cidadãos madeirenses e lusodescendentes residentes em países terceiros".