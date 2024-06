Governo da Madeira procura consenso com PAN e IL

A reunião com o PAN está marcada para as 10h00 e a da IL para as 11h00.



Estas reuniões surgem na sequência do encontro que o Governo madeirense teve na segunda-feira com PAN, IL e Chega para negociarem a aprovação do Programa do Governo.



PS e JPP recusaram o convite e não estiveram presentes nesse encontro, pelo que também não vão ter estas reuniões bilaterais. A do Chega foi agendada para quinta-feira.



Na quarta-feira da semana passada, o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, anunciou a retirada do Programa do Governo da discussão que decorria no parlamento madeirense, com votação prevista para o dia seguinte.



O documento seria chumbado, uma vez que PS, JPP e Chega, que somam um total de 24 deputados dos 47 que compõe o hemiciclo, anunciaram o voto contra.



Nas eleições regionais antecipadas de 26 de maio, o PSD elegeu 19 deputados, ficando a cinco mandatos de conseguir a maioria absoluta (para a qual são necessários 24), o PS conseguiu 11, o JPP nove, o Chega quatro e o CDS-PP dois, enquanto a IL e o PAN elegeram um deputado cada.



Já depois das eleições, o PSD firmou um acordo parlamentar com os democratas-cristãos, ficando ainda assim aquém da maioria absoluta. Os dois partidos somam 21 assentos.