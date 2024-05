Governo demite e nomeia novo diretor nacional da PSP

(em atualização)





Em comunicado, o Governo confirma esta segunda-feira a indigitação de um novo diretor-nacional da PSP. A decisão "surge no âmbito da reestruturação operacional da Polícia de Segurança Pública, quer no plano nacional, quer no plano da representação institucional e internacional desta força pública".







Numa nota interna a que a RTP teve acesso, nota essa enviada a todos os polícias da PSP poucos minutos após ser conhecida a exoneração, o até agora diretor nacional da PSP adianta que a decisão foi de "exclusiva iniciativa" da ministra da Administração Interna.





"Hoje, pelas 18:45, a Sra. Ministra da Administração Interna, Juíza Conselheira Margarida Blasco, comunicou a minha exoneração, sendo esta decisão da sua exclusiva iniciativa", refere.







Acrescenta que irá passar à situação de pré-aposentação depois de "cerca de 40 anos de dedicação à Polícia de Segurança Pública, à segurança dos nossos cidadãos e a Portugal".







O novo diretor nacional da PSP será Luís Carrilho, comandante da Unidade Especial de Polícia. Antes, Luís Carilho tinha sido chefe do serviço de segurança da Presidência da República e comandante da polícia das Nações Unidas em diversas operações de paz.







Luís Carrilho assume o cargo de Diretor Nacional da PSP numa altura em que o Governo está a negociar um suplemento de risco para as forças de segurança.



"O Governo agradece ao Diretor Nacional cessante, José Barros Correia a elevação institucional, o profissionalismo e a entrega abnegada à missão de serviço público que desenvolveu", lê-se no comunicado do Ministério da Administração Interna.