Governo desbloqueia 70 mil euros para escola secundária de Évora

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

A promessa foi feita pelo ministro Tiago Brandão Rodrigues durante uma interpelação do CDS-PP ao Governo sobre educação, e em que foi questionado pela deputada do PCP Ana Mesquita sobre a situação na escola de Évora.



A escola, disse, "é uma preocupação" para o Governo e recordou que é um dos estabelecimentos com investimentos previstos no programa 2020, de fundos comunitários, com uma verba prevista de mais de 2,3 milhões de euros.



"Está prevista, no mapa de investimento imediato, uma verba de 70 mil euros para resolver os problemas que existem", frisou.