Governo disponível para rever regime de mobilidade por doença dos professores

O Ministério da Educação recebeu, esta quarta-feira, os sindicatos de professores para uma nova reunião negocial. Em cima da mesa esteve a revisão do regime de mobilidade por doença.Após o encontro que durou mais de três horas, o Governo anunciou que está disponível para rever as alterações ao regime, que devem ter efeitos práticos no início do próximo ano letivo., anunciou o secretário de Estado da Administração e Inovação Educativa, Pedro Dantas da Cunha, em conferência de imprensa.O regime de mobilidade, que permite aos professores mudar de escola por motivo de doença, foi alterado em 2022 e passou a reger-se por um conjunto de novos critérios que, por exemplo, limitam a colocação dos docentes à capacidade de acolhimento das escolas.Manuel Teodósio, vice-secretário-geral da FNE, destacou o “passo extremamente positivo” por parte do Governo e disse estar “extremamente satisfeito, porque os problemas que elencamos foram ouvidos pelo Ministério da Educação”.Para além do regime de mobilidade por doença, o enquadramento do pessoal não docente esteve também em cima da mesa na reunião desta quarta-feira. Segundo Pedro Dantas da Cunha, foi assumido o "compromisso de reduzir a precariedade e de rever as carreiras".