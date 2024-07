Governo dissolveu a direção do Instituto Português do Desporto e Juventude

O presidente Vítor Pataco cessa o mandato. As duas dirigentes do Instituto só acabavam o mandato em 2026. O despacho, publicado em Diário da República, tem efeitos a partir desta quarta-feira.

Os membros mantêm-se em funções até à nomeação dos substitutos.



O mandato do presidente terminou no dia 2 de julho, tal como o do vogal, Carlos Pereira. Vítor Pataco, no cargo desde 2018, já tinha dado conhecimento da saída aos funcionários. A vice-presidente, Selene Martinho, estava no instituto há menos de um ano.



O Governo justifica a decisão com a "imprescindível mudança de orientação."