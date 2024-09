Governo diz que mão criminosa é praticamente uma certeza

António Pedro Santos - Lusa

O ministro adjunto e da Coesão Territorial recusa dar mais pormenores sobre os alegados interesses relacionados com o fogo posto. Depois de o primeiro-ministro ter afirmado que existem interesses que sobrevoam estas ocorrências, Manuel Castro Almeida diz que tem suspeitas relacionadas com a origem criminosa dos incêndios mas que não tem certezas, por isso, não as pode revelar.