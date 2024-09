Incêndios em Portugal. A situação ao minuto

Foto: Sara Araújo de Almeida- Antena 1

"A Proteção Civil assenta no principio da subsidiariedade, ou seja, os subsistemas funcionam no seu patamar, a nível municipal é a base do sistema, e enquanto a nível municipal conseguir resolver com os seus recursos e os seus meios mobilizáveis para uma situação de acidente grave ou catástrofe, resolve sem necessitar de recorrer ao subsistema imediatamente superior", explicou Richard Marques.



Segundo o comandante da Proteção Civil, "neste momento a organização territorial apresenta uma malha de 24 comandos sub-regionais, alinhado com cada comunidade intermunicipal. Digamos que o comando sub-regional é de facto o nível imediatamente a seguir ao que é o município".



No entanto, se o comando sub-regional não dispor de meios, "efetivamente recorre ao comando regional e por aí ao comando nacional, quando assim tem de ser".



Richard Marques desvalorizou as críticas do presidente da Liga dos Bombeiros e recorda que "o dispositivo está planeado de 1 de janeiro a 31 de dezembro, ao contrario do que as pessoas possam pensar, o dispositivo especial de combate a incêndios rurais funciona o ano inteiro. O que altera é o nível de empenhamento, Nós estamos no expoente máximo até ao dia 30 de setembro".



"Portanto, os meios que temos hoje para responder de forma dedicada a incêndios rurais está assim desde 1 de julho e só termina no dia 30 de setembro", rematou.