O programa do governo dos Açores foi aprovado esta sexta-feira, com a abstenção do Chega que, assim, viabilizou o documento.

José Manuel Bolieiro anunciou que vai negociar os orçamentos regionais com os partidos que permitiram a viabilização do Governo, isto é, Chega, Iniciativa Liberal e PAN, e apontou os Açores como um exemplo para o que pode acontecer com o governo do país.