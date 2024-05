Governo e partidos condenam ataques racistas contra imigrantes no Porto

"Condeno veementemente, em meu nome pessoal e do Governo português, os ataques racistas desta noite no Porto", escreveu o chefe de Governo na sua conta oficial na rede social X (antigo Twitter), expressando "solidariedade com as vítimas".

Luís Montenegro reafirmou "tolerância zero ao ódio e violência xenófoba" e elogiou "o trabalho das forças de segurança".

Também numa publicação na mesma rede social, a coordenadora do BE pediu uma "punição exemplar dos agressores", defendendo "nem um dia de silêncio contra a política de ódio".

Mariana Mortágua considerou que "quando o racismo flui no parlamento, a violência flui até às ruas".

"Quem censura a memória do colonialismo abre a porta à violência no presente", escreveu a bloquista.

Também no X, a porta-voz do PAN repudiou "os atos de xenofobia e racismo que ocorreram ontem [sexta-feira], na cidade do Porto, bem como o planeamento de assassinato de uma pessoa em situação de sem-abrigo e a sua transmissão em direto".

"O ódio não representa os valores humanistas da nossa sociedade", salientou Inês de Sousa Real.

O SOS Racismo revelou hoje que nos últimos dias, no Porto, um grupo organizado perpetrou ataques racistas contra imigrantes residentes na cidade, situação que obrigou vários a receber tratamento hospitalar.

"Nos últimos dias, um grupo organizado de pessoas constituiu uma milícia para invadir casas e atacar imigrantes na cidade do Porto. Com recurso a bastões, paus e facas, este grupo espancou vários imigrantes, dentro das suas casas. Os ataques foram planeados e devidamente organizados, para espalhar o terror e atacar o maior número de imigrantes. As habitações foram destruídas e várias pessoas tiveram de receber tratamento hospitalar", lê-se na nota de imprensa.

Neste contexto, o movimento anuncia para hoje, às 22:00, no Campo 24 de agosto, no Porto, uma ação de solidariedade para com os imigrantes agredidos.

Segundo a edição de hoje do Jornal de Notícias, um grupo de seis homens encapuzados, armados com bastões, facas e uma arma de fogo, invadiu na sexta-feira a casa onde vive uma dezena de imigrantes argelinos, além de um venezuelano, para os espancar, destruir o recheio da habitação e proferir insultos racistas.

Ainda na madrugada de sexta-feira, na via pública, a PSP registou outros dois ataques de caráter racista dirigidos a cidadãos de origem magrebina, que poderão ter sido cometidos pelo mesmo grupo. Um dos agressores foi detido na posse de um bastão.

A Lusa tentou uma reação da PSP, mas até ao momento não foi possível.