Governo está a criar "desumanidades de que já não havia memória no nosso país"

O Governo pretende que este direito das mulheres termine aos dois anos do bebé, e a ministra Maria do Rosário Ramalho sugeriu que há casos de mães que estendem a dispensa de amamentação até os filhos entrarem na escola primária.O socialista José Luís Carneiro exige que a ministra apresente dados fundamentados sobre estes alegados abusos.Duras críticas do secretário-geral do PS, dirigidas à ministra do Trabalho, ontem à noite, na Fuzeta, no concelho algarvio de Olhão, especificamente as palavras de Maria do Rosário Ramalho, numa entrevista, ontem, à TSF e ao Jornal de Notícias, que aqui recordamos.