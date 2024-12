Governo garante proposta melhorada para os bombeiros

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

O presidente do Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais (SNBP) diz que esta garantia do Executivo não chega. É preciso que o Executivo marque nova data para retomar as negociações.

A tutela respondeu na quinta-feira a uma carta que quatro sindicatos dos bombeiros (STAL, STML, SINTAP, SNBP) enviaram no início de dezembro e garante que está a preparar uma nova proposta, melhorada.



Sérgio Carvalho, o presidente do Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais (SNBP), conta que vai esperar até à meia-noite uma resposta do Executivo, caso contrário haverá novo encontro no dia 10 de janeiro para "perceber se o Governo agendou as reuniões e se a proposta" responde às reivindicações dos bombeiros.



Estas declarações surgem depois de outra estrutura sindical, o Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores, ter convocado uma manifestação junto à Assembleia da República e uma greve no dia 15 de janeiro.