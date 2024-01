Governo lança concurso da linha ferroviária de alta velocidade

Na terça-feira, António Costa salientou que a abertura deste concurso público ainda esta semana permitiria a Portugal ter acesso aos 729 milhões de euros que estão reservados em Bruxelas exclusivamente para esta obra.Na quinta-feira, a Assembleia da República aprovou uma recomendação do PS ao Governo para que lançasse o concurso para o primeiro troço da linha de alta velocidade Porto-Lisboa até final de janeiro, apenas com a abstenção do Chega.O projeto está dividido em três fases: troço Porto-Soure (distrito de Coimbra), Soure-Carregado (concelho de Alenquer, distrito de Lisboa) e Carregado-Lisboa.A primeira fase foi ainda subdividida em dois lotes, o primeiro dos quais correspondendo a Porto - Oiã, no distrito de Aveiro, num traçado de cerca de 70 quilómetros numa linha preparada para os 300 km/hora.No total, estima-se que o projeto Porto - Lisboa tenha um custo de 4,5 mil milhões de euros.