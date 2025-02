"Governo não deu palavra de apoio" à administração do Amadora-Sintra

Declarações registadas um dia depois da reunião com a ministra da Saúde e da subsequente demissão do Conselho de Administração do Amadora-Sintra.Para Xavier Barreto, os problemas no hospital são estruturais e esta saída não vai resolver a situação. Era mesmo necessário mais apoio por parte da ministra Ana Paula Martins.O presidente da Associação Nacional de Administradores Hospitalares foi também questionado sobre o elevado número de demissões de responsáveis por unidades do SNS, desde que a ministra assumiu o cargo.Xavier Barreto diz que, em alguns casos, quem entrou não tinha qualquer experiência de gestão no SNS.