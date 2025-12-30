Governo não vai reconduzir Conselho de Administração da ULS de São José

Rosa Valente de Matos está de saída depois de seis anos à frente da instituição e garante que não lhe foi apresentado qualquer motivo para a não recondução no cargo.





A administração da Unidade Local de Saúde de São José não vai ser reconduzida pelo Governo. De acordo com o, a ainda presidente desta ULS, Rosa Valente Matos, terá sido informada depois de pedir uma audiência com a ministra da Saúde.Também as administrações da ULS de Coimbra e de Trás os Montes e Alto Douro não foram reconduzidas.Ao todo, terminam o mandato a 31 de dezembro 12 Conselhos de Administração de hospitais públicos.