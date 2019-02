Governo proíbe materiais descartáveis e plásticos em 2020

Desde janeiro que os serviços e repartições da Administração Pública estão proibidos de comprar este tipo de material.



A medida é resultado de um estudo do grupo de trabalho coordenado pela Agência Portuguesa do Ambiente que vai ser hoje apresentado.



O ministro do Ambiente quer ainda garantir que em 2021 as garrafas de plástico tenham tara retornável, e para isso, avança com um projeto-piloto em grandes superfícies comerciais.



A partir de janeiro, também vão ser proibidos os sacos oxodegradáveis, que se fragmentam em pequenos pedaços muito difíceis de remover.