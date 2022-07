Governo promete acções para aumentar caudal do Tejo, mas depende sempre de Espanha

João Paulo Catarino esteve reunido este sábado, em Abrantes, com os autarcas da região do Médio Tejo para discutir a situação de seca no país.No final do encontro, o secretário de Estado apontou várias das soluções que estão a ser estudadas pelo GovernoJoão Paulo Catarino avisa, no entanto, que boa parte do caudal depende de decisões da vizinha Espanha.O secretário de Estado disse ainda não ver razão para a questão dos caudais do Tejo ser o tema principal da próxima Cimeira Ibérica, a realizar até ao final do ano, já que os acordos com Espanha, diz o Governo, têm vindo a ser cumpridos.Do lado dos autarcas, há pouca esperança de que a situação de seca melhore, por isso pedem medidas preventivas.Ouvido pela Antena 1 o presidente da Câmara Municipal de Mação, Vasco Estrela, garante que há soluções.O autarca defende uma revisão do acordo com Espanha, para libertar mais água no rio Tejo e melhorar a situação de seca no lado português.