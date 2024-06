Governo promete apresentar brevemente plano de ação para a comunicação social

Ouvido no Parlamento, na comissão de Comunicação, Cultura e Desporto, Pedro Duarte afirmou que o atual modelo de financiamento não garante a independência e a pluralidade nos órgãos de comunicação social.O ministro adianta que a solução tem de passar pela intervenção do Estado.O governante garante que o plano vai ter em conta os órgãos de carácter quer nacional, quer regional, incluindo os que têm tutela do Estado, como a RTP e a Agência Lusa.O ministro dos Assuntos Parlamentares sublinhou ainda que o Governo mantém o objetivo de renovar o contrato de concessão do serviço público da RTP.