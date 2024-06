Governo reabilita escolas para valorizar o papel dos professores

"É preciso tornar atrativa a função do professor", defendeu Manuel Castro Almeida, em Coimbra, ao reconhecer que atualmente a profissão não é apelativa, uma situação que o Governo pretender inverter.

Na sua opinião, "ter uma escola moderna e funcional ajuda muito" a valorizar o exercício da docência.

Manuel Castro Almeida intervinha no auditório da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), numa cerimónia de assinatura dos contratos para a requalificação de escolas em 23 municípios da região.

Assegurado com verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o investimento total ronda os 125 milhões de euros, implicando em cada caso custos que oscilam entre 1,6 milhões e quase 10 milhões de euros.

Ao realçar a importância de dignificar a função dos professores, o ministro-adjunto e da Coesão Territorial recordou o acordo que Governo assinou, em 21 de maio, com alguns dos vários sindicatos do setor.

O acordo celebrado com sete sindicatos, não subscrito pela Federação Nacional dos Professores (Fenprof) e outras organizações sindicais, visou sobretudo a recuperação do tempo de serviço congelado desde a década passada.

Ficou estabelecido que 50% do tempo de serviço dos professores será devolvido dentro de um ano (uma primeira parte em setembro e uma segunda em julho de 2025), devendo os restantes 50% ser regularizados até julho de 2027.

"Ficou resolvido e bem resolvido", salientou o ministro, considerando que se tratou de "um sinal que o Governo quis dar", ao "diferenciar positivamente o papel dos professores" na sociedade portuguesa.

Na sessão, usou também da palavra a presidente da CCDRC, Isabel Damasceno.

As 23 escolas abrangidas pelos contratos assinados pertencem a Alvaiázere, Anadia, Arganil, Carregal do Sal, Castro Daire, Coimbra, Figueira da Foz, Ílhavo, Lousã, Mealhada, Mira, Montemor-o-Velho, Oliveira do Bairro, Pombal, Porto de Mós, Sátão, Seia, Tábua, Vila de Rei e Vila Velha de Ródão.