Governo reforça policiamento no aeroporto de Lisboa para evitar filas de "proporções insustentáveis"

Esta situação levou o Governo a criar no fim de outubro uma “task force” de emergência para gerir esta situação de crise.

“Juntar a imprevisibilidade das eventuais falhas tecnológicas com o aumento exponencial de passageiros, levou-nos a pensar que seria urgente reforçar ainda mais os efetivos para os próximos 15 dias, foi justamente a experiência terrível desta semana, em que houve filas para os passageiros extra Schengen, que atingiram proporções insustentáveis”, disse Maria Lúcia Amaral, à margem da cerimónia do compromisso de honra do curso de formação de guardas da GNR, em Portalegre.A ministra explica que a situação no aeroporto “tem sido muito difícil para as chegadas e partidas de passageiros fora da Europa, das fronteiras externas da união, fora de Shengen por causa de mudanças nas regras europeias”.O novo sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários entrou em funcionamento em 12 de outubro em Portugal e restantes países do espaço Schengen, e desde então os tempos de espera têm-se agravado, principalmente no aeroporto de Lisboa, com os passageiros a terem de esperar, algumas vezes várias horas.No parlamento, onde foi ouvida sobre as longas filas no controlo de fronteiras nos aeroportos portugueses, as medidas adotadas e os prazos previstos para a sua resolução, a ministra disse também que neste momento estão afetos ao aeroporto Humberto Delgado 236 agentes da PSP e as necessidades são 270.A governante avançou que estão “previstos dez cursos de formação de guarda de fronteira a realizar progressivamente em 2026”.