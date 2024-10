Governo reúne-se com representantes de comunidades da grande Lisboa

Ouvido pela jornalista Rita Soares, o coordenador da associação Moinho da Juventude sublinha que o mais importante é ouvir, sem preconceitos, os argumentos dos jovens que têm protestado nas ruas. Ainda que, admite Jakilson Pereira, os protestos nem sempre tenham os métodos mais indicados.O Moinho da Juventude é uma das associações que vão estar reunidas, a partir das duas e meia da tarde com o Governo, no Campus XXI, em Lisboa, onde estão agora localizados vários ministérios.

Um encontro para promover o diálogo e que vai contar com a participação do ministro da Presidência, da ministra da Administração Interna e da ministra da Juventude.Uma das associações convidadas é a Moinho da Juventude, com sede na Cova da Moura, na Amadora, onde morreu o homem cabo-verdiano atingido a tiro pela polícia.O coordenador, Jakilson Pereira, diz que a intenção do Governo é boa, mas espera que esta seja apenas a primeira reunião de muitas.