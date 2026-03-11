País
Governo tem plano de 111 milhões de euros para mitigar danos do mau tempo no litoral
Os danos causados pelo mau tempo no litoral de Portugal continental, nos últimos meses obrigam a um investimento de 111 milhões de euros. A informação foi avançada pela Agência Portuguesa do Ambiente, que acrescenta que antes do verão devem ser aplicados 15 milhões.
A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) divulgou esta quarta-feira que há previsão para que 15 milhões de euros sejam aplicados até ao início da época balnear, em maio, e outros 12 milhões até ao final do ano, com 31 milhões investidos até ao final de 2027 e outros 53 milhões a partir de 2028.
O investimento pretende responder aos “impactos significativos na faixa costeira de Portugal continental” decorrentes dos efeitos das tempestades de janeiro e fevereiro, no caso Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo e Marta, entre danos em infraestruturas, estruturas de proteção costeira, recuo da linha de costa e alterações na morfologia das praias.
C/Lusa
