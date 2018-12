Partilhar o artigo Governo vai alterar a lei que regula apoio à vida independente das pessoas com deficiência Imprimir o artigo Governo vai alterar a lei que regula apoio à vida independente das pessoas com deficiência Enviar por email o artigo Governo vai alterar a lei que regula apoio à vida independente das pessoas com deficiência Aumentar a fonte do artigo Governo vai alterar a lei que regula apoio à vida independente das pessoas com deficiência Diminuir a fonte do artigo Governo vai alterar a lei que regula apoio à vida independente das pessoas com deficiência Ouvir o artigo Governo vai alterar a lei que regula apoio à vida independente das pessoas com deficiência

Tópicos:

ERPI,