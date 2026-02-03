EM DIRETO
Governo vai isentar zonas afetadas de portagens durante uma semana e rejeita críticas

O primeiro-ministro anunciou hoje que o Governo vai isentar de portagens durante uma semana as zonas afetadas pela depressão Kristin, no perímetro que abrangerá trechos da A8, A17, A14 e A19.

A isenção começará à meia-noite e vai estender-se por uma semana, anunciou Luís Montenegro, durante uma visita a uma empresa de Pombal.

Na segunda-feira, o presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, Paulo Vicente, revindicou a isenção imediata do pagamento de portagens no troço da A8 que serve o concelho, entre a Marinha Grande e Leiria.

No mesmo sentido, a Câmara de Montemor-o-Velho pediu a suspensão temporária do pagamento de portagens na A14.

"Não estamos concentrados em responder a críticas"

O primeiro-ministro argumentou que o governo está concentrado em responder aos problemas das pessoas e não em responder às críticas que lhes têm sido dirigidas. 

 

