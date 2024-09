Governo vai pagar bónus de 25% a mais de cinco mil bombeiros voluntários

O Ministério da Administração Interna anunciou este domingo o pagamento de um bónus de 25 por cento a mais de cinco mil bombeiros voluntários. De acordo com um comunicado do MAI, a medida destina-se aos operacionais que estiveram no combate aos incêndios entre os dias 15 e 19 setembro nas regiões Norte e Centro.

“Após vaga de incêndios que assolou o Centro e Norte do Continente, entre 15 e 19 de setembro, o Governo quer retribuir simbolicamente o esforço adicional dos bombeiros voluntários afetos ao Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR)”, explica o Governo.



O argumento do Executivo é a retribuição à extraordinária mobilização por parte de milhares de mulheres e homens bombeiros.



O despacho assinado esta semana pelo secretário de Estado da Proteção Civil revela que, com a majoração, as diárias passam para cerca de 84 ou 98 euros, “consoante se trate de bombeiros integrantes das várias equipas ou bombeiros do quadro de comando, para o período temporal compreendido entre os dias 15 e 19 de setembro, inclusive”.



“Portugal Continental atravessou mais um período difícil e exigente em matéria de combate a incêndios rurais, com especial destaque nas zonas Centro e Norte do país. Neste combate desigual, resta-nos expressar o nosso profundo pesar por cada vida perdida e por cada pessoa gravemente ferida, assim como pela destruição de bens e de património florestal, com prejuízos económico-sociais e humanos assinaláveis, cujos levantamentos se encontram ainda em curso”, lê-se no comunicado.



O Ministério da Administração Interna refere ainda que “todos os agentes de Proteção Civil, e em especial os bombeiros, demonstraram ser, uma vez mais, verdadeiros exemplos de resiliência e empenho, num contexto em que o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) foi colocado sob forte pressão e empenho máximo de meios”.