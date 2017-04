Governo vai penalizar empresas que não cumpram igualdade salarial entre homens e mulheres

Foto: Heinz-Peter Bader - Reuters

Segundo o jornal Público, esta lei está a ser preparada em conjunto pelos gabinetes do ministro-adjunto e do ministro do Trabalho.



O Governo pretende ver esta legislação finalizada logo no início de maio. Segundo o jornal, as empresas que não cumpram os critérios de igualdade salarial podem ser excluídas dos contratos com o Estado.