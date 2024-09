Governo vai propor 860 euros como valor para salário mínimo em 2025

Segundo o que está escrito no Acordo de Rendimentos, o salário mínimo nacional deveria subir para 855 euros, mas o Governo entende que há condições para ir mais além.

A notícia foi avançada pelo ECO e confirmada pela RTP.







Contactado pela RTP, o Ministério do Trabalho não quis comentar. Em junho, a ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, admitiu a hipótese de ir além do que estava previsto no acordo.



A intenção do Governo é subir o salário mínimo nacional para mil euros até ao fim da legislatura, em 2028.