Governo volta a reunir-se com a administração pública

O Governo volta esta sexta-feira a reunir-se com as três federações sindicais da administração pública, no âmbito do processo negocial sobre a atualização geral dos salários dos funcionários públicos do próximo ano.

Esta é a terceira ronda de negociações no âmbito do processo negocial geral anual para a administração pública, que está a ser conduzido pela secretária de Estado da Administração Pública, Marisa Garrido, no Ministério das Finanças.



Na quarta-feira, o Governo reviu em alta a proposta para o salário mínimo da função pública, propondo agora que se situe nos 875 euros brutos em 2025.



Esta proposta cumpre com o acordo de valorização destes trabalhadores, que foi assinado com o anterior executivo e que prevê aumentos de cerca de 52 euros para vencimentos brutos mensais de até 1.754 euros e de 2% para ordenados superiores.