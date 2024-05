Governos e parceiros sociais reúnem sem agenda conhecida

A agenda oficial da reunião indica que serão abordados "outros assuntos", além da apresentação de cumprimentos institucionais, sem detalhar os temas em análise.Esta será, assim, a primeira vez que as confederações patronais e as centrais sindicais vão estar sentadas à mesa da Concertação Social com o novo Governo da AD, num encontro em que, além de Luís Montenegro, estará também a ministra da Solidariedade, Trabalho e Segurança Social, Maria do Rosário Ramalho.Esta reunião da Concertação Social é também a primeira desde que, no final de fevereiro, Tiago Oliveira sucedeu a Isabel Camarinha como secretário-geral da CGTP.