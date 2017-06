Granadas foguete anticarro, gás lacrimogénio e explosivos entre material roubado em Tancos

RTP 30 Jun, 2017, 18:22 / atualizado em 30 Jun, 2017, 19:21 | País

"Para além das granadas de mão ofensivas e das munições de 9mm, foram também detetadas as faltas de "granadas foguete anticarro", granadas de gás lacrimogéneo, explosivos e material diverso de sapadores, como bobines de arame, disparadores e iniciadores", indicou esta sexta-feira o Exército.

Em comunicado para atualizar os dados apurados até ao momento sobre o assalto aos Paióis do Exército em Tancos, o ramo afirmou que não divulgará quantidades exatas do material furtado "para não investigar as investigações em curso".

Os trabalhos de contagem de materiais "foram elaborados pelo Exército na presença da Polícia Judiciária Militar, sendo do conhecimento das autoridades competentes e da tutela", acrescentou o Exército.

Sistema de controlo de acessos em 2018

Na nota enviada às redações, o Exército vem ainda argumentar que já tinha iniciado os procedimentos legais para renovar os dois perímetros de rede que circundam as instalações, que seria feita de forma faseada e com verbas da Lei de Programação Militar. A renovação do perímetro exterior a oeste terá acontecido no primeiro semestre deste ano e está concluída, adianta o comunicado.



“A adjudicação do restante perímetro foi solicitada pelo Exército a 8 de março de 2017 e, tendo recebido aprovação de SExa o Ministro da Defesa Nacional (por seu despacho de 5 de junho), foi publicado em Diário da República em 19 de junho de 2017 (DR 116)”, conclui.



O Exército confirma que o sistema de videovigilância se encontra inoperacional. Este sistema está instalado em parte das instalações, "para uma área do PNT onde estariam os materiais mais relevantes", esclarece o Exército.

Embora estivesse previsto que as instalações de Tancos fossem contempladas no plano de implementação de vigilância e controlo de acessos eletrónico (SICAVE – Sistema Integrado de Controlo de Acessos e Vigilância Eletrónica), a sua instalação nos Paióis Nacionais de Tancos só teria verba disponível em 2018.