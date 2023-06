Um ser humano demoraria cinco mil anos a ler os conteúdos que serviram para treinar o ChatGPT. A ferramenta de inteligência artificial criada pela empresa norte-americana OPEN AI foi lançada há seis meses e, desde então, tem conquistado cada vez mais utilizadores em todo o mundo. Bateu o Instagram e o Tik Tok, subindo rapidamente ao pódio das aplicações com crescimento mais rápido da história da internet. Ao mesmo tempo têm surgido várias vozes críticas do avanço da Inteligência Artificial, incluindo especialistas e empresas tecnológicas, que alertam para o risco de extinção da humanidade. A repórter Isabel Meira entrou no labirinto dos modelos de linguagem"A próxima palavra" é uma Grande Reportagem Antena1 de Isabel Meira que vai poder ver brevemente com Língua Gestual Portuguesa aqui