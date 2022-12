Em Agosto de 2021, o Afeganistão voltou para as mãos dos talibãs e a música voltou a ser proibida. Muitas escolas foram encerradas e as raparigas impedidas de frequentar os ensinos básico e secundário. O ANIM - o Instituto Nacional de Música do Afeganistão foi uma das escolas forçadas a fechar. Foi aqui que nasceu a Orquestra Zhora, a primeira orquestra feminina do Afeganistão. Com o regresso dos talibãs ao poder, milhares de afegãos tentaram escapar às garras de um regime opressor. Portugal foi o único país a responder ao pedido de asilo coletivo e, há um ano, recebeu cerca de 300 refugiados ligados ao ANIM, o que representa quase um terço do total de refugiados afegãos acolhidos em Portugal. Na Grande Reportagem Antena1, "Carta de um refugiado para a família", a repórter Isabel Meira foi saber como vivem, partindo de um encontro com um dos mais novos cidadãos que aterrou em Portugal há um ano."Carta de um refugiado para a família", é uma Grande Reportage Antena1 de Isabel Meira, que pode ver brevemente em Língua Gestual Portuguesa aqui