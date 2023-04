Ana (nome fictício) perdeu a mãe e várias pessoas da família para um cancro. Por isso, aos 26 anos decidiu saber quais seriam as probabilidades dela própria vir a enfrentar a doença. Alguns meses depois, descobriu que também carregava a herança de um gene com defeito e, após o diagnóstico positivo, mesmo saudável, decidiu remover o útero e fazer uma mastectomia bilateral."Fintar o destino" é uma Grande Reportagem Antena1 de Rita Fernandes, com música original de Ricardo Fialho, que vai poder ver brevemente com Língua Gestual Portuguesa aqui