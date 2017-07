Grande Reportagem Antena 1 - "Jamaika também é Portugal"

Foto: Rita Colaço - Antena 1

Até hoje, os prédios continuam a ganhar mais casas e mais peso. Os que ali moram vivem com o coração nas mãos com medo que os prédios possam ruir um destes dias. É um risco e pode ser uma tragédia anunciada, de acordo com a análise feita por um especialista em estruturas da ordem dos engenheiros.



Os moradores de quatro bairros da área metropolitana de Lisboa - o Jamaica, no Seixal, o Bairro 6 de Maio, na Amadora, o Bairro da Torre e Quinta da Fonte em Loures - assinaram uma carta que enviaram a várias entidades, incluindo ao Presidente da República, para exigir o direito a uma "habitação condigna". Querem ser realojados nuns casos, e querem que as casas sejam reabilitadas, noutros. Exigem ser incluidos no processo de reavaliação do Programa Especial de Realojamento (PER) de 1993, que tinha como objectivo erradicar as barracas das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto



"Jamaika também é Portugal", uma grande reportagem da jornalista Rita Colaço.