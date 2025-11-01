Grávida Amadora-Sintra. Bebé estava em estado crítico e não resistiu

(em atualização)





A informação foi avançada pela SIC Notícias. O bebé da grávida que morreu no hospital Amadora-Sintra também não sobreviveu. Estava internado nos cuidados intensivos desde que nasceu, na sexta-feira.



A mulher de 36 anos deu entrada no hospital cerca das 01h50, “transportada por uma equipa do INEM, em situação de paragem cardiorrespiratória” e acabou por morrer após o parto.



Na quarta-feira, tinha estado numa "consulta de rotina" no hospital, "durante a qual foi identificada hipertensão ligeira", confirmou o Amadora-Sintra.



A mulher de nacionalidade guineense terá vindo para Portugal para ter o bebé devido a problemas de saúde e teve a primeira consulta no Amadora-Sintra em setembro.



Em comunicado, o hospital garante que foi aberto um inquérito interno para apurar todas as circunstâncias associadas ao ocorrido. A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) também instaurou um processo de inquérito ao caso.