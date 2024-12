GRECO alerta para riscos da corrupção para a democracia e pede envolvimento dos jovens

Num comunicado hoje divulgado, quando se assinala o Dia Internacional Anticorrupção, o presidente do GRECO, Marin Mrcela, declarou que "a corrupção está no centro de muitos desafios que as democracias enfrentam hoje, desde o minar das instituições democráticas a injustiças e desigualdades", recordando a Declaração de Reykjavik de 2023, na qual os Estados signatários se comprometeram a combater a corrupção, não só através da prevenção, mas também por obrigar à prestação de contas daqueles que exercem cargos públicos.

"Contra os riscos de retrocesso democrático, é crucial que os Governos provem o seu compromisso e demonstrem vontade politica adotando legislação anticorrupção robusta e adotando ações determinadas contra práticas de corrupção em todas as esferas da vida pública. Esforços anticorrupção eficazes vão ajudar a restaurar o défice de confiança que existe entre instituições, políticos e cidadãos. Avanços anticorrupção são essenciais para salvaguardar a democracia e o Estado de Direito", declarou Marin Mrcela.

O presidente do GRECO apelou ainda a que se combata a corrupção tendo em conta o impacto nas gerações futuras, chamando a atenção dos mais jovens para o que está em causa: "Senão, a juventude de hoje irá continuar a sofrer no futuro as consequências que a corrupção provoca hoje nas nossas liberdades e prosperidade".

"Precisamos de construir uma sociedade de indivíduos livres guiados por princípios de integridade. Precisamos de envolver a juventude na vida democrática e nos esforços anticorrupção", apelou Marin Mrcela, acrescentando que "transparência e responsabilização dos que exercem o poder devem ser pilares da ação anticorrupção".

Segundo o presidente do GRECO, este organismo pretende "fazer a diferença ao ajudar os Estados a criar uma cultura de transparência, eliminando oportunidades para corrupção fechando alçapões com quadros sólidos contra a corrupção e punindo infratores".

O GRECO refere ainda que em 2025 se vai iniciar uma nova ronda de avaliação, a sexta, nos progressos dos estados no combate à corrupção, focando-se esta ronda nas questões da prevenção e promoção da integridade nas autoridades locais e regionais, "as mais próximas do quotidiano dos cidadãos".

"Vamos ajudar Governos locais e regionais na Europa, Estados Unidos e Cazaquistão a aperfeiçoar as suas ferramentas para combater a corrupção. Devem mostrar tolerância zero contra a corrupção", refere a nota do GRECO.

O GRECO é um organismo do Conselho da Europa, que visa ajudar os seus 48 Estados membros a combater a corrupção, identificando deficiências e falhas a nível legislativo e de políticas públicas e propondo reformas.