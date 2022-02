"Greenwashing". ZERO acusa grandes empresas de falsas alegações climáticas

Muitas das empresas mais conhecidas internacionalmente têm clamado para mostrar o quão empenhadas estão a tentar combater o aquecimento global, somando-se cada vez mais organizações com promessas de eliminar a sua pegada de carbono nas próximas décadas. Mas como concluiu o relatório de Monitorização de Responsabilidade Climática Corporativa , divulgado pelo New Climate Institute, um grande número destas instituições não faz o suficiente para cumprir as próprias promessas , aponta a ZERO, num comunicado, esta quarta-feira.As empresas que têm falhado nas suas promessas climáticas, como o “Como recorda a Associação Sistema Terrestre Sustentável (conhecida pela sigla ZERO), são muitas as empresas que, em todo o mundo, enfrentam

Por isso, e com base no referido relatório, foi enviada uma carta conjunta, assinada pela ZERO, “com um conjunto de recomendações para os decisores políticos da União Europeia”.