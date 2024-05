Greve da Função Pública. Escolas encerradas por todo o país

O cenário arrastou-se por todo o país. Em Lisboa e no Porto, funcionários e professores não apareceram nas escolas.



A Segurança Social em Lisboa também não abriu as portas. O papel na entrada apanhou os utentes de surpresa.



Por outro lado, lojas do cidadão, serviços de finanças, centros de saúde e hospitais estiveram de portas abertas, mas a funcionar a meio gás.



A Frente Comum, afeta à CGTP, convocou esta greve de 24 horas por melhores salários e condições de vida.



É a primeira paralisação nacional do Governo de Luís Montenegro.