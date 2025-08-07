Greve da Saúde no Algarve com adesão de 80%, assegura Sindicato dos Enfermeiros
Foto: Hush Naidoo Jade - Unsplach
Os blocos operatórios das unidades hospitalares no Algarve estão parados devido à greve dos profissionais de Saúde. Apenas as cirurgias oncológicas estão a ser realizadas.
Neste dia de luta regional no Algarve, a representante do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas do Sul e das Regiões Autónomas, Rosa Franco, fala mesmo em urgências caóticas e revela satisfação pela adesão dos trabalhadores à luta.