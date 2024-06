Marco Chilese - Unsplash

Os guardas prisionais vão fazer quase um mês de greve no Estabelecimento Prisional do Linhó, em Cascais.



Anúncio feito pelo Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, o dirigente sindical, Frederico Morais, diz que os guardas estão cansados da falta de condições de segurança.