Greve de médicos. FNAM acusa Governo de "destruição do Serviço Nacional de Saúde"

, explicou à RTP Joana Borlado e Sá.A presidente da FNAM aponta a responsabilidade desta greve ao Executivo e "por todas as consultas que forem adiadas, seja a nível dos centros de saúde, a nível hospitalar e também a nível das cirurgias que vão ser adiadas". Quanto à ministra da Saúde, a representante sindical lamenta que só tenha a oferecer a "mobilidade forçada dos médicos" e que tenha faltado "à verdade na Assembleia da República (...) quando disse que tal não ia acontecer - esta mobilidade forçada - para se fazer as urgências regionais"."E Luís Montenegro também é conivente com isto e também estará a faltar à verdade a todo o país se, de facto, elas forem implementadas", acrescentou.Estas medidas que o Ministério quer implementar, explicou a presidente da FNAM, vão implicar "que serviços de urgência estejam permanentemente encerrados - como no Barreiro, como em Setúbal - e as grávidas vão ter de continuar a andar quilómetros e quilómetros para serem atendidos"., disse, adiantando que o que a FNAM pretende com, sublinhou.Questionada sobre a intransigência do Governo, Joana Bordalo e Sá considerou que "tem sido total" e que,, concluiu.